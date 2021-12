제주소방서, 제주드림타워 ‘화재진압 합동 훈련’ 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 지난 15일 준초고층 건축물 현장대응 능력 강화를 위해 ‘제주드림타워’ 대상으로 화재진압 합동 훈련을 실시했다고 16일 밝혔다.

이날 제주소방서는 제주드림타워 1층에서 발생한 화재로 인해 대형 인명피해 상황을 가정해 훈련을 진행했다.

세부 사항은 자체 자위소방대 초기소화 및 내부 관람객 대피 훈련, 특수차량(굴절사다리차) 이용 인명구조 훈련, 특별피난계단, 비상용승강기, 구조대, 미끄럼대 등 피난시설 현장점검 등의 실제 현장 대응을 위한 훈련 및 점검을 실시했다.

고재우 제주소방서장은 “도내 최대 규모의 건축물인 만큼 안전관리에 만전을 기하고 있다”며 “화재발생 초기부터 대응단계까지 체계적이고 내실있는 실전훈련을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

