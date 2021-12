서울 강서구 김포공항에 '미래형 교통허브' 신설…3조원 투입

정부, 도시재생 뉴딜사업 32곳 신규 선정

김포공항에 UAM, S-BRT 등 허브 구축

정부가 약 3조원을 투입해 서울 강서구 김포공항 일대를 서남권 지역거점으로 조성한다. 미래형 교통 허브 시설과 모빌리티 혁신산업 시설 등을 신설해 항공 산업 발전의 기반을 마련하고 약 3만개의 일자리 창출도 도모할 계획이다.

국토교통부는 제29차 도시재생특별위원회를 통해 올해 3차 신규 도시재생 뉴딜사업으로 서울 강서구, 경기도 안양시 등 총 32곳을 선정했다고 16일 밝혔다.

선정된 32곳의 사업지에는 2028년까지 국비 3000억원, 민간자본 3조3000억원 등 총 5조2000억원을 투입해 쇠퇴지역 280만㎡를 재생한다.

신규주택 약 2500가구와 창업지원시설 22개, 생활SOC시설 58개 등을 공급해 주거환경을 개선하고, 약 4만4000개의 일자리를 창출한다.

서울 강서구 김포공항 도시재생혁신지구는 서울 서남권의 새로운 지역거점으로 재탄생한다. 공항시설로 인한 개발제한과 주변지역과의 단절, 공항 배후시설 노후화로 쇠퇴가 진행되던 김포공항 일대에 공항과 주변지역이 상생하는 시설을 조성할 예정이다.

도시철도·간선급행버스(S-BRT)·도심항공교통(UAM) 이착륙장 등이 연계된 미래형 교통 허브시설과 함께 항공 관련 업무·교육시설, 모빌리티 혁신산업 시설을 조성하고 지역에 부족한 생활SOC도 확충한다.

이 사업은 한국공항공사가 주도하는 특수목적법인(SPC)을 통해 시행되며 2027년까지 총 2조9640억원을 투입할 계획이다.

혁신지구 사업을 통해 약 4조원의 경제적 파급효과와 약 2만9000명의 일자리 창출이 기대된다.

이외에도 대구 달서·수성구와 인천 미추홀구, 광주 북구, 울산 동구, 경기도 여주·포천·성남, 강원도 화천 등도 도시재생 뉴딜사업 대상지로 선정됐다.

김규철 국토부 도시재생사업기획단장은 "이번에 선정한 김포공항 혁신지구와 같이 경제적 파급력이 큰 사업부터 마을단위의 재생사업까지 도시쇠퇴에 대응하는 다양한 뉴딜사업을 추진하고 있다"며 "내년부터는 체감형 성과를 본격화하도록 100곳 이상의 뉴딜사업을 완료하는 등 사업 속도에 박차를 가하겠다"고 말했다.

