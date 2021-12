강남구 ‘2021 창업가거리축제’ 개최

아산나눔재단, 포스코그룹, 한국엔젤투자협회와 공동으로 역삼동 창업가거리에서 15일부터 17일까지 …‘빛의 거리’ ‘AI전시’ 등 운영

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 15일부터 3일간 역삼로 창업가거리 일대에서 아산나눔재단, 포스코그룹, 한국엔젤투자협회와 공동으로 ‘2021 창업가거리 축제’를 개최한다.

이번 행사는 대국민 창업인식 제고를 위해 기획, 개막식에는 정순균 강남구청장, 노용석 중소벤처기업부 창업진흥정책관, 김용문 창업진흥원장과 스타트업 대표 등이 참석했다.

행사주요 프로그램으로는 ▲IR(투자유치)피칭대회 ▲AI(인공지능)전시 및 강연 ▲스타트업 리포트 세미나 ▲슬기로운 ESG(환경·사회·지배구조)경영생활 ▲공간 투어 이벤트 ▲‘빛의 거리’ 야간 점등식이 있다.

행사 일정, 장소 등 세부사항은 창업가거리축제 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구는 10일 ‘스타트업의 꿈’을 상징하는 램프를 설치해 ‘빛의 거리’를 조성했다. 또 창업가 거리에 입주한 스타트업 기업이 직접 그린 그림과 희망의 메시지가 담긴 전구 500개도 함께 설치했다.

정순균 강남구청장은 “강남구는 역삼로 일대를 ‘창업가거리’로 조성, ‘강남스타트업센터’를 운영하고 있다”며 “내년 3월에는 ‘강남 취·창업허브센터’로 확장 이전해 기업과 투자기관이 입주하도록 할 예정”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr