스토케, 크리스마스 선물 증정 이벤트 실시

[아시아경제 김종화 기자] 프리미엄 유아용품 전문기업 스토케는 크리스마스를 맞아 오는 24일까지 열흘간 스토케의 인기 아이템 4종을 증정하는 SNS 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 스토케 인기 제품 4가지 중, 스토케 산타가 우리 아이 혹은 조카에게 크리스마스 선물로 주면 좋을 것 같은 제품과 그 이유를 이벤트 게시물에 댓글로 남기면 된다. 이벤트는 오는 24일까지 진행하며 추첨을 통해 총 11명을 선발, 프리미엄 아이 주도 이유식 의자 '스텝스' 풀 패키지(1명), 유아 캐리어 '젯키즈'(2명), 아기 첫 이유식 의자 '클릭'(3명), 접이식 아기 욕조 '플렉시바스' 라지(5명)를 증정한다.

스토케 관계자는 "코로나19 재확산으로 올해 크리스마스도 집에서 보내고자 하는 가정이 많다"면서 "SNS를 통해 간편하게 참여할 수 있는 이벤트로 아이와 부모 모두에게 특별한 선물이 되길 바란다"고 전했다.

