청암대 웹툰콘텐츠과 재학생, 웹툰 플랫폼 코미코에 단편 웹툰 게재

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(오미성 총장직무대행)는 웹툰콘텐츠과 1학년생 2명이 제작한 단편 웹툰이 웹툰 전문 플랫폼 코미코(comico)에 게재됐다고 15일 밝혔다.

전남콘텐츠코리아랩에서 운영한 웹툰 창작 아카데미에 참여한 청암대학교 웹툰콘텐츠과 학생들은 전남의 기성작가와 관련학과 졸업생들의 쟁쟁한 경쟁을 뚫고 선정됐다.

전남콘텐츠코리아랩의 웹툰 창작 아카데미는 기성작가 및 예비작가를 대상으로 웹툰 제작 전문교육을 제공하고 수강생 중 우수 결과물을 선정해 단편 웹툰 게재를 지원하는 교육프로그램이다.

우수작에 선정된 수강생들에게는 소정의 원고료도 지급된다.

현업 웹툰작가들과 전공 교수의 지도로 지난 10월부터 웹툰을 기획하고 스토리를 구상한 학생들은 낮에는 학교에서 강의를 듣고, 저녁에는 웹툰 창작 아카데미의 교육을 들으며 웹툰작가의 꿈을 실현하기 위해 밤낮으로 작품 활동에 매진했다.

웹툰콘텐츠과 학과장 고병준 교수는 “이번 교육프로그램에 참여한 학생들은 웹툰 제작의 기초를 견고히 다지게 됐으며, 이번 기회를 발판삼아 정식 연재작가가 될 수 있도록 최선을 다해 지도하겠다”라고 말했다.

한편, 청암대학교 웹툰콘텐츠과는 전문대 혁신지원사업을 통해 순천시와 ‘지역 만화문화산업 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 맺고 전남 웹툰작가와 함께 지역 만화 육성을 위해 노력하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr