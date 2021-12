김종인 "영부인 뽑는 거 아냐"…野 '후보VS후보' 강조

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 대선후보 부인 김건희씨에게 집중 공격을 퍼붓자 국민의힘은 '후보 대 후보' 구도가 돼야 한다고 목소리 높였다. '영부인 선거'가 아닌 '대통령 선거'라는 점을 부각시킨 것이다.

김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장은 15일 국회에서 기자들과 만나 김씨의 허위 경력 의혹 관련 질문이 나오자 "우리가 대통령을 뽑는 거지 대통령 부인 뽑는 게 아니다"라고 밝혔다.

이어 김 총괄 위원장은 "현실적으로 후보의 부인에 대해 이러쿵저러쿵 얘기한다는 게 내 상식으로 납득이 안된다"고 설명했다.

김병준 상임 선대위원장도 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "제가 할 일은 '정말 이런 문제가 대통령 선거의 중심이 되는 게 맞느냐' 라고 의문을 제기하는 것"이라며 "정말 우리가 토론해야 될 성장담론이나 분배담론을 제대로 꺼내 놓는 것, 그래서 그런 것이 오히려 선거의 중심이 되도록 하는 것, 그게 제가 할 일이 아닌가 생각한다"고 말했다.

한쪽에서는 대놓고 민주당을 비판했다. 조경태 공동 선대위원장은 페이스북을 통해 "전과4범인 본인 당사자도 대선에 출마하는데 당사자도 아닌 부인 문제가 뭐가 그리 중한지 참으로 어이없고 우습다"며 "민주당은 치졸한 선거전략 쓰지 말고 당사자인 윤 후보 검증이나 제대로 하라"고 강조했다.

이와 함께 장순칠 선대위 상근부대변인도 논평을 내고 "(민주당은) 대한민국의 미래 명운이 걸린 그 어느 때보다 중차대한 제20대 대통령 선거에 주인공인 후보를 쏙 빼고 배우자를 내세우는 꼼수를 부리며 가뜩이나 힘든 국민 삶에 불안을 가중하고 있다"며 "꼼수로는 결코 대한민국 대통령이 될 수 없다. '후보 대 후보'의 구도가 '배우자 대 배우자'로 바꾸고 싶겠지만 국민의 혹독한 심판으로 '재명학'을 폐기 처분한 것보다 빠르게 사라질 것이란 사실을 알게 될 것"이라고 꼬집었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr