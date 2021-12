대출문 다시 여는 은행권, 국민·SC제일은행 '대출 재개'(종합)

[아시아경제 김진호 기자] 은행권이 가계부채 총량관리 영향에 중단했던 대출 취급을 속속 재개하고 나섰다. 영업점별 대출 한도 부여 등 까다로운 조치를 해제하는 한편 내년 대출 관련 사전 접수도 진행하는 것. 강도 높은 대출 조이기로 총량관리에 다소 여력이 생긴 영향으로 풀이된다.

15일 금융권에 따르면 국민은행은 가계대출 신규 취급 한도를 영업점별로 관리해오던 조치를 이날부로 해제했다. 당초 연말까지 해당 조치가 시행될 예정이었는데 이를 조기에 종료한 것이다. 국민은행 관계자는 "올해가 얼마 남지는 않았지만, 차주들 입장에서는 어느 정도 숨통이 트일 것으로 기대된다"고 말했다.

앞서 국민은행은 지난 10월 초부터 가계대출 신규 취급 한도를 영업점별로 관리해왔다. 당시 가계대출 잔액이 전년 말 대비 5% 늘어 정부의 올해 권고치(연 5~6%)에 근접했었기 때문이다.

또한 국민은행은 중단했던 모기지신용보험(MCI)·모기지신용보증(MCG) 대출도 지난 13일부터 재개했다. 대출 갈아타기도 재개했다. 타 은행의 주택담보대출과 전세자금대출, 신용대출 등을 상환하는 조건으로 더 낮은 금리의 국민은행 대출로 갈아타는 '타행대출 상환조건부' 신규 대출을 다시 이용할 수 있다.

올해 주담대 취급을 한시적 중단했던 SC제일은행은 내년도 신규 주택담보대출 이용 사전 접수를 진행한다. SC제일은행은 내년 신규 주담대(퍼스트홈론) 이용고객을 대상으로 오는 20일부터 사전접수 받는다. 대출 실행일은 내년 1월3일부터다.

