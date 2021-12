[포토]'수능 오류 제기' 수험생 승소 기념촬영

수능 과학탐구 영역 생명과학Ⅱ 20번 문항 오류를 제기한 수험생들 중 임준하(왼쪽), 신동욱 씨가 15일 서울 서초구 서울행정법원에서 2022 대학수학능력시험 정답결정처분 취소소송 1심 선고 원고승소 판결에 대한 입장을 밝힌 뒤 기념촬영을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

