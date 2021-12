TBH글로벌 "자회사 TBH HK, 中 백가호시장유한공사 매각 추진 중"

[아시아경제 공병선 기자] TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 2,300 전일대비 20 등락률 +0.88% 거래량 202,994 전일가 2,280 2021.12.15 15:10 장중(20분지연) 관련기사 TBh글로벌, 2Q 영업익 44억…전년比 123%↑혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close 은 자회사 TBH HK가 중국 백가호시장유한공사 매각 추진 중이라는 보도에 대해 현재 지분 매각 관련 업무협약(MOU)을 체결 후 실사 및 계약 관련 협의를 진행 중이지만 확정된 사항은 없다고 15일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr