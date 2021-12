레고랜드 코리아 리조트, 크리스마스 스페셜 1일 예매권 출시

[아시아경제 김유리 기자] 내년 어린이날 개장 예정인 레고랜드 코리아 리조트는 연말을 맞아 '크리스마스 스페셜 1일 예매권'을 선보인다고 15일 밝혔다.

오는 31일까지 판매되는 이번 예매권은 '오픈 티켓'으로, 상품 구매 시점에 레고랜드 방문 일자를 미리 지정하지 않아도 되는 '날짜 미지정형 1일 이용권'이다. 해당 티켓의 구매 고객은 유효 기간인 내년 5월5일부터 12월31일까지, 추후 오픈할 레고랜드의 '사전 예약 시스템'을 통해 방문 희망 일자를 지정할 수 있다. 단 파크 미운영일은 예약 일자에서 제외된다.

크리스마스 스페셜 1일 예매권 구매 후 문자 메세지 및 이메일로 예약 링크가 발송되며 해당 링크를 통해 예약이 가능하다. 예약 완료 시 QR코드가 전송되고, 방문 당일에 현장 직원에게 보여준 후 입장할 수 있다. 해당 티켓은 올해 연말까지 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지에서 구매 가능하다.

한편 레고랜드의 크리스마스 스페셜 1일 예매권은 12월25일까지 스타필드 안성에서 열리고 있는 '레고 코리아 로드쇼'에서도 만날 수 있다. 크리스마스를 맞아 개최되는 이번 행사에는 레고랜드 이벤트 부스가 마련돼 레고랜드 이용권 판매 및 다양한 경품 이벤트를 진행 중이다.

현장 구매 이벤트로는 레고랜드 부스에서 크리스마스 스페셜 1일 예매권을 구매하는 고객 중 매일 20명을 추첨해 레고랜드 마스코트 모양의 열쇠고리 1개를 증정한다. 지난달 출시돼 호응을 얻은 연간 이용권 3종을 구매할 경우 레고 세트를 경품으로 획득할 수 있는 응모권이 제공된다.

레고랜드 이벤트 부스에서는 누구나 참여 가능한 럭키 드로우 이벤트도 진행된다.

자세한 내용은 공식 홈페이지 및 소셜 미디어 채널 등을 통해 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr