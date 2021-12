‘통섭형’ 인재 배출이 대학 목표 … 동의대, 올해 ‘콜라보교육인정서’ 수여

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 콜라보 인재를 아시나요? 전공뿐만 아니라 창의, 인성, 비판적 사고를 두루 갖춘 통섭형 인재를 뜻한다. 동의대학교의 인재양성 교육 브랜드이다.

동의대 교육 혁신처는 지난 14일 ‘2021학년도 콜라보교육인정서 수여식’을 열었다.

동의대는 2016년 교육부의 프라임 사업을 기점으로 ‘더불어 숲을 이루는 콜라보 인재’를 인재상으로 학생을 가르치고 있다.

동의대의 콜라보 교육 인정제는 교과와 비교과의 교육과정의 체계, 편성, 운영과 개선 노력에 대한 전반적인 평가로 교육프로그램의 우수성을 인정하는 제도이다.

행사에는 한수환 총장과 조재균 교학부 총장, 인정서 수상 학과와 교과목 담당 교수가 참석했다.

동의대는 지난 6월부터 11월까지 콜라보교육인정평가단을 구성해 학과와 교과목에 대한 심사를 진행했다.

콜라보 교육 인정제 위원회에서 인정이 확정된 교양 인정 6개 우수교과와 준공인정 6개 우수학과(전공)에 대해 총장의 인정서를 전달했다.

교양 인정에 선정된 교과는 수강 학생 대상 성적 절대평가 적용 혜택이 주어진다.

교양 인정 교과는 △영화 속의 과학이해(이혜진 교수) △발달심리학(김보성 교수) △시와 마음 읽기(윤지영 교수) △웰빙식생활 관리(황지영 교수) △수학을 통해 본 사이버세상과 범죄(배정자 교수) △환경과 방사능(이수연 교수)이 받았다.

전공 교육과정의 우수성을 인정하는 전공 인정 분야는 학과 학생에게 콜라보특별장학금 혜택이 주어진다.

전공 인정 학과로는 △평생교육·청소년 상담학과 △유아교육과 △신문방송학전공 △소방 방재행정학과 △의료경영학과 △물리치료학과가 선정됐다.

동의대 한수환 총장은 “콜라보교육 인정 교과와 전공에 더 많은 혜택을 부여해 질적으로도 성장하도록 노력하겠다”고 격려했다.

동의대는 콜라보 인재를 양성하는 콜라보 교육 체계를 대학 고유의 교육브랜드로 키우고 있다.

콜라보 인재는 단순히 기술과 전공 지식만을 지닌 것이 아니라 인성과 기초소양, 창의력과 비판적 사고력을 두루 갖춘 통섭형 인재다.

동의대의 건학이념인 동의지천으로부터 유추된 자기 경영, 글로컬, 나눔, 소통, 융합, 도전성취 역량이라는 6대 핵심역량을 갖춘 인재를 말한다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr