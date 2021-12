[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 동계 수난사고를 대비해 현장대응능력을 향상시키기 위한 인명구조훈련을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 훈련은 실기 위주의 전문 훈련을 통해 특수사고 이해도와 전문성을 향상시키고 구조대원 개인 및 상호간의 안전 확보 능력을 배양하는 것을 목적으로 계획됐다.

훈련은 지난 14일 오전 남부대학교 시립국제수영장에서 ▲ 수난사고 사고사례 및 안전사고 예방수칙 ▲수중 적응훈련 및 수중탐색 인명구조기법 ▲각종 수난구조장비별 사용 및 활용법과 같은 내용으로 진행됐다.

양영규 서부소방서장은 “수난 사고는 언제 어디서 일어날지 모르는 만큼 지속적인 훈련을 통해 현장대응능력 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

