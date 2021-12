[특징주]아모레퍼시픽 3% 강세…중국 사업 기대감 '투심 개선'

[아시아경제 이선애 기자] ] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 6,500 등락률 +3.58% 거래량 205,740 전일가 181,500 2021.12.15 10:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “아모레퍼시픽, 가속화될 디지털 전환”[클릭 e종목] “아모레퍼시픽, 새로운 혁신 필요하다”[특징주]화장품주 바닥쳤나?…아모레퍼시픽 4% 강세 close 이 장 초반 강세다. 최근 이커머스 등을 통한 중국법인 매출 확대 기대감이 투자심리 개선에 영향을 준 것으로 분석된다.

이날 조미진 NH투자증권 연구원은 보고서를 통해 "설화수가 자음생과 진설 중심 고가 라인 강화를 통해 내년 중국법인 매출 비중의 43%까지 확대될 것"이라며 "이니스프리는 강력한 구조조정 진행으로 내년 중국법인 매출 비중의 15%까지 축소되고 연말로 갈수록 적자 기조는 점진적으로 해소될 것"이라고 전망했다.

