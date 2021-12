[아시아경제 최대열 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 1,500 등락률 +0.64% 거래량 72,787 전일가 233,500 2021.12.15 10:35 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 2세대 항균 플라스틱 소재 '에버반' 개발황진구 롯데케미칼 대표, 고고챌린지 동참30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 은 15일 인천광역시교육청, 인천환경운동연합과 폐플라스틱 자원문화 조성을 위한 업무협약을 맺었다.

이번 협약에 따라 인천 내 학교 20여곳에 폐페트 수거기를 설치하고 모아진 폐페트병을 재활용할 수 있도록 관련 사업을 하는 기업에 제공하는 프로세스를 구축하기로 했다.인천교육청과 환경운동연합은 자원선순환 교육프로그램을 만들어 운영하는 등 자원 선순환 인식개선, 올바른 분리배출 문화를 조성하는 데 힘쓰기로 했다.

롯데케미칼은 앞서 지난해 초부터 재생플라스틱 소재를 늘리고 재활용문화를 개선하는 프로젝트 루프(Project LOOP)를 하고 있다. 김교현 롯데케미칼 대표는 "미래세대를 대상으로 한 프로젝트라 더 큰 의미가 있고 앞으로도 자원선순환 문화가 확대돼 정착하도록 힘을 보태겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr