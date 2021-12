전현희 권익위원장, UN총회에서 韓 반부패 정책방향 제시

한국대표로 기조연설…"코로나19發 사회적격차 완화"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국민권익위원회는 전현희 위원장이 13일 오후(현지시간) 9차 유엔반부패협약(UNCAC) 당사국총회에 화상으로 참석해 청탁금지법, 이해충돌방지법 등 한국이 시행 중인 반부패 정책에 대해 알렸다고 15일 밝혔다.

전 위원장은 한국 정부의 수석대표로 총회에 참석해 '코로나19로 인한 사회적 격차 완화와 반부패 정책 수립 과정에서의 시민 참여의 중요성'에 대해 기조연설을 했다.

전 위원장은 "한국 정부는 청탁금지법과 이해충돌방지법 등을 통해 전통적 부패와 공정성 침해 방지를 위한 제도적 준비를 마쳤다"며 "'청렴사회민관협의회'를 통해 각계 각층을 대표하는 시민들이 반부패 정책에 적극 참여할 수 있도록 하고 있다"고 강조했다. 이어 "이런 제도적 기반이 향후 부패 문제 해결의 주춧돌이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

정부는 총회에서 '한국 반부패 개혁 추진 경험과 향후 반부패 정책 방향'에 대해 연설했다. 오는 17일까지 이집트에서 진행되는 9차 총회에선 부패 예방, 부패 방지를 위한 기술 지원, 자산 회복 등이 논의될 예정이다. 긴급 위기 대응, 회복 기간 부패 예방 및 척결 국제 협력 강화 내용 등을 담은 '샤름 엘 셰이크 선언문'을 비롯한 다수의 결의안이 채택될 예정이다.

총회는 2006년 첫 개최 후 격년제로 운영돼 왔다. 한국은 2008년 2월 UNCAC 국회 비준 동의 이후 협약 당사국이 됐다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr