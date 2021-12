맘스터치, 컴투스 협업 한정판 ‘서머너즈 워 세트’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치는 컴투스의 글로벌 모바일 게임 히트작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 및 ‘서머너즈 워:백년전쟁’과 협업한 ‘서머너즈 워 세트’를 한정 출시한다고 15일 밝혔다. 해당 세트 판매 수익금 일부는 ‘세이브더칠드런’에 기부된다.

내달 16일까지 한정 판매되는 서머너즈 워 세트는 판매 수익금 일부를 기부하는 ‘착한 소비’ 장려로 취약계층 가정에 따뜻한 온정을 전하자는 취지에서 마련됐다.

해당 세트를 구매한 고객에게 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’, ‘서머너즈 워: 백년전쟁’ 아이템을 획득할 수 있는 3만원 상당의 특별 쿠폰이 선착순으로 지급된다. 특히 맘스터치 공식 앱으로 해당 세트 구매 시 추첨을 통해 ‘드래곤 나이트 피규어’, ‘엔젤몬 담요’, ‘데빌몬 인형’ 등 유니크한 ‘서머너즈 워’ 굿즈를 랜덤으로 증정한다.

당첨 결과는 다음 달 28일 맘스터치 앱에서 공개되며, 한정 수량으로 제작된 ‘서머너즈 워 세트’ 치킨 박스 및 게임 쿠폰은 매장 별 판매 상황에 따라 조기 품절될 수 있다.

한편 서머너즈 워 세트는 시그니처 버거인 ‘싸이버거’, 싸이패티 노하우가 살아있는 100% 닭다리살의 ‘후라이드 싸이순살’, 콜라 1잔으로 구성되며, 게임 내 인기 몬스터 캐릭터를 활용한 전용 치킨 박스로 특별함을 더했다. 매장 방문, 맘스터치 공식 앱이나 배달 앱 주문 등으로 만나볼 수 있다. 가격은 1만3800원이다.

