에프앤가이드, FnGuideK-컬처 지수 발표

[아시아경제 이민지 기자] 국내 최대 민간지수개발 회사 에프앤가이드는 타임폴리오자산운용의 K-컬처 액티브 ETF의 추종 지수로 사용될 FnGuide K-컬처 지수(이하 K컬처 지수)를 공표 했다고 15일 밝혔다.

K컬처 지수는 한류 문화에 대한 전 세계적인 관심이 증가하면서 한류 기업들에 투자하고 싶은 투자자들의 늘어난 요구를 충족시키기 위해 국내에 상장된문화, 게임, 의료미용기술 관련 기업들로 구성하여 산출한 지수다.

지수를 구성하는 문화, 게임, 의료미용기술 관련 기업들은 에프앤가이드의 자체 머신러닝 시스템으로 선정 되며 선정 된 기업 중 기초, 재무 요건을 만족하고 FISC 분류 미디어, 게임, 바이오, 의료장비와 기기에 속하는 20개 종목이 지수를 구성하는 최종 구성종목으로 선정 된다. 이 중 10개 종목은 미디어 섹터에, 각 5개 종목은 게임 섹터와 바이오 혹은 의료장비기기 섹터에 속한 종목으로 선정 된다.

최근 ‘오징어게임’, ‘BTS’ 등 한류 문화에 대한 전 세계적인 관심이 증가하고 있으며 ‘배틀그라운드’, ‘리니지W’ 등 국산 게임들이 전세계적으로 인기를 끌고 있다. 또 코로나 사태 해소 기대감으로 국내 미용목적 의료관광에 대한 관심이 늘어나고 있어 소위 ‘한류 기업’들에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있다.

에프앤가이드 관계자에 따르면 “에프앤가이드 자체 머신러닝 시스템으로 추출 된 ‘한류 기업’들로 이뤄진 K컬처 지수가 투자자들에게 매력적인 투자 지표가 될 수 있을 것으로 생각 한다”라고 밝혔다.

한편 에프앤가이드는 최신 트렌드에 투자 하길 원하는 투자자들의 요구에 발맞춰 K컬처 지수를 시작으로 최신 트렌드에 알맞는 다양한 테마 지수를 선보일 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr