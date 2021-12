하나은행, 모바일뱅킹 앱 '하나원큐' 홈 화면 개편

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 모바일뱅킹 앱인 '하나원큐'의 홈 화면을 새롭게 개편하여 편의성을 강화했다고 15일 밝혔다.

이번 개편을 통해 고객의 니즈와 사용자 경험을 최우선으로 고려하였으며 홈 화면에서 고객이 자주 사용하는 메뉴를 원하는대로 구성하여 사용할 수 있도록 맞춤형 기능을 구현한 것이 가장 큰 특징이다.

이와 함께 홈 화면 하단에 금융상품몰, 자산관리, 원큐페이 등 주요 메뉴로 이동할 수 있는 메뉴를 신설하여 각 메뉴 간 이동 편의성을 높였으며 기존 원큐페이에서 제로페이 상품권까지 결제가 가능하도록 기능을 확대하였다.

또한 기존 앱 실행 시 사용자의 로그인이 반드시 요구되었으나 금번 개편을 통해 사용자의 로그인 없이도 다양한 금융상품, 재테크 콘텐츠 등을 둘러보기가 가능하다. 금융상품 거래, 자산관리 등은 실명인증을 위해 로그인을 필요로 하지만 앱 실행 후 원하는 페이지에서 로그인이 진행되면서 보다 빠르고 손쉽게 앱을 사용할 수 있다.

하나은행은 '하나원큐' 앱을 업데이트 하고 로그인한 고객을 대상으로 '겟겟겟(GET,GET,GET)' 이벤트를 오는 12월 말까지 진행한다. 먼저 이벤트 참여 대상 ▲선착순 10만명에게 하나머니 1000머니 지급 ▲앱 내 쿠폰마켓에서 쿠폰 구입 손님 대상 선착순 3만명에게 스타벅스 모바일 쿠폰 지급 ▲친구, 지인과 이벤트 공유 시 추첨을 통해 3만명에게 빽다방 아이스크림 쿠폰이 제공된다.

하나은행 관계자는 “향후 하나원큐는 손님의 의견을 실시간으로 듣고 즉시 반영할 수 있는 상시 개편 체제로 운영될 것”이라며 “쉽고 편리한 뱅킹 앱이 될 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr