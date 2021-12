[아시아경제 김흥순 기자] 한화테크윈은 취약계층의 겨울나기를 지원하기 위해 약 3000만원 상당의 김치 9100㎏을 성남시자원봉사센터에 기부했다고 15일 밝혔다.

전달된 김치는 성남시자원봉사센터를 통해 관내 취약계층 세대 910곳에 전달될 예정이다. 안순홍 한화테크윈 대표는 "임직원의 사회공헌 성금으로 준비한 김장김치가 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 됐으면 한다"며 "2022년에도 다양한 사회공헌 활동으로 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

앞서 한화테크윈은 지난해에도 약 2000만원 상당의 김치 6670㎏을 구매해 자원봉사단체와 사회복지시설 37곳을 통해 겨울철 도움이 필요한 관내 취약계층에게 전달했다.

