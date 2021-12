현대글로비스 "해상물류 심장 獨에 자동차선 전용 터미널 구축"

독일 BLG 그룹과 합자회사 설립

글로벌 완성차 브랜드 운송사업 확대

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스가 글로벌 선사 최초로 유럽 자동차 물동량 최대 규모 항만 중 하나인 독일 '브레머하펜'항에 단독 사용 가능한 선적 공간을 확보했다. 회사는 이를 통해 현대자동차뿐만 아니라 기타 글로벌 완성차 브랜드를 대상으로 영업을 강화한다는 구상이다.

현대글로비스는 독일 브레머하펜항 내 3개의 선석(항 내에서 선박을 계류시키는 시설)과 10만㎡ 규모의 야적장 등 전용 인프라를 구축했다고 15일 밝혔다. 브레머하펜항을 이용하는 글로벌 11개 자동차 선사 가운데 전용 공간을 확보한 건 현대글로비스가 유일하다.

현대글로비스는 터미널 운영 주체인 독일 BLG로지스틱스그룹과 전용 공간 구축에 관한 합자회사 설립계약을 맺었다.

독일 북부 브레멘주에 위치한 브레머하펜항은 최근 3년 동안 연평균 차량 200만 대를 수출입 한 자동차 항만의 요충지다. 벤츠, 폭스바겐, BMW 등 독일 대표 브랜드를 포함한 유럽발 완성차 대부분의 선적이 이뤄지는 곳으로 자동차 해상물류의 심장으로도 불린다.

항만 내 카이저하펜, 노르드하펜 등 2개의 터미널 중 현대글로비스는 카이저하펜 터미널에 단독 사용 공간을 구축할 예정이다. 총 5개의 선석 가운데 3개를 전용하고, 차량 5000대가량을 야적할 수 있는 10만㎡ 규모의 부지도 확보한 상태다.

현대글로비스는 미국에 이어 유럽에 단독 선적 공간을 확보해 기타 글로벌 자동차 브랜드를 대상으로 한 매출 확대에 본격적으로 나설 것이란 전략이다.

당장 지난해 폭스바겐 그룹과 체결한 계약 물량 운송에도 속도가 더해질 전망이다. 회사는 지난해 유럽 최대 완성차 제조사 폭스바겐 그룹과 5년 장기 해상운송 계약을 맺은 바 있다. 이는 글로벌 완성차 브랜드와의 해운 계약 중 가장 큰 규모다.

회사는 계약에 따라 폭스바겐 그룹이 유럽에서 생산한 승용차를 매월 10회에 걸쳐 중국 내 주요 항으로 단독 운송하며, 향후 단독 공간 사용으로 보다 신속하게 운송이 가능할 것으로 전망했다.

앞서 현대글로비스는 글로벌 물류체계 확보를 위해 2015년 평택항 자동차전용부두를 건설했고, 2019년에는 미국 펜실베니아주 필라델피아 항구 내 신규 완성차 야적장을 추가 확보해 축구장 143개 면적인 100만㎡에 이르는 자동차 부지를 전용 중이다.

해운사업에 본격적으로 뛰어든 2010년 12%이었던 비계열 매출 비중은 매년 빠르게 증가해 2016년 40%에서 2019년 52%로 증가했다. 올해 3분기에는 60%까지 늘어나 역대 최대치를 기록했다.

현대글로비스는 “전용 선적 공간을 구축하고 글로벌 2위 규모인 선대를 운용하는 등 지속적인 인프라 투자로 선박 운영 효율을 높여 나갈 것"이라며 "앞으로 공격적인 영업을 통해 비계열 매출 비중을 확대해 자동차 운반선 분야에서 독보적 경쟁력을 갖출 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr