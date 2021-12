'스페이스 살림' '포스코 휴먼스 사무동' 서울 유니버설디자인 대상

수상작 8개 발표

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 '서울 유니버설디자인 대상' 1회 대상 수상작으로 서울시의 여성가족복합시설 ‘스페이스 살림’과 경북 포항의 ‘포스코 휴먼스 사무동’을 선정했다고 15일 밝혔다.

서울 유니버설디자인 대상은 유니버설디자인 확산과 관련 산업 진흥을 견인하기 위해 서울시가 제정한 상이다. 모든 사람이 존중받는 디자인이 반영된 건축물·공간·서비스·정책 아이디어를 발굴하고 도시 혁신에 기여한 개인·단체의 업적을 격려해 포용적 디자인 문화를 전국적으로 확산시켜 나간다는 목표다.

지난 7~8월 전국 단위 공모를 진행했으며 전국에서 총 40건의 응모작이 접수됐다. 유니버설디자인 전문가 심사위원단 및 시민 심사위원단이 약 한 달간의 서류심사, 현장실사, 최종 심사를 통해 최종 수상작을 선정했다. 주요 심사기준은 서울 유니버설디자인 ▲제약 없는 공유 ▲안정적인 균형 ▲존중받는 다양성 ▲혁신적인 변화 ▲안전한 공간)다. 이 공유가치에 부합하는 작품을 공모분야별 배점 기준에 의거해 선정했다.

서울시는 ‘UD 환경조성’ 분야 공공 부문 대상으로 ‘여성가족복합시설 스페이스살림(건축사사무소 유니트유에이)’을, 민간 부문 대상에 ‘포스코 휴먼스 사무동 증축 유니버설디자인(포스코에이앤씨건축사사무소)’을 각각 선정하고 서울특별시장상을 수여했다.

‘UD 환경조성’ 분야 공공부문 최우수상으로는 ‘장애물 없는 해상국립공원 : 무장애 탐방인프라 구축(국립공원공단 한려해상국립공원동부사무소)’을, 민간부문 최우수상에는 ‘서초그랑자이 Elysian Yard(조경설계 디원, GS건설)’을 선정했다. 후원기관인 서울특별시의회의장상을 수여했다.

이밖에 ‘신기한 놀이터 조성사업(서대문구청 푸른도시과)’, ‘모두를 위한 집 유니버설디자인하우스 수유(유니버설하우징협동조합, 소솔건축사사무소)가 우수상으로 선정돼 서울특별시 유니버설디자인센터장상을 받았다. ‘서비스 및 정책’ 분야 최우수상에는 ‘유니버설 관광환경 조성사업(서울관광재단)’을 선정해 서울특별시장상을, 우수상에는 ‘종을 넘어선 도시디자인(Interspecies Design)’을 선정해 서울특별시 유니버설디자인센터장상을 수여했다.

한편 서울시는 14일 동대문디자인플라자(DDP) 서울온 스튜디오에서 시상식을 개최했다. 주용태 서울시 문화본부장은 “올해 서울시가 처음으로 제정한 서울 유니버설디자인 대상을 통해 지난 10년 동안 닦아온 유니버설디자인이 서울시 지역 단위를 넘어 전국적·통합적으로 확산되는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로 서울시는 전국 곳곳에 숨어있는 디자인 모범 사례를 찾아내 전국적으로 포용성 있는 표준을 만들어가겠다”고 말했다.

