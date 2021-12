어제 76만명 '부스터샷' 접종…18세이상 사전예약 첫날 179만명 몰려

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 백신 기본 접종 후 3개월이 지난 18세 이상 일반 성인을 대상으로 한 3차 접종 사전예약이 시작된 13일 하루에만 76만명이 3차 접종을 받은 것으로 집계됐다.

코로나19예방접종대응추진단은 14일 0시 기준 신규 3차 접종자는 총 75만9587명이라고 밝혔다. 하루 만에 약 76만명이 3차 접종을 받은 셈이다. 올 10월13일 3차 접종이 시작된 후 일일 최대 접종자 수다.

3차 접종이 본격화하며 누적 3차접종 인원은 711만9948명으로 늘었다. 전체 인구의 13.9%에 해당하는 수치다. 홍정익 추진단 예방접종관리팀장은 "10월부터 먼저 접종을 한 75세 이상은 접종률이 63.5%로 가장 높다"면서 "60∼74세 어르신들 상당수도 12월달 접종 대상자로 이달 말까지 대부분 접종을 마칠 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

방역당국은 부스터샷(추가 접종)을 받는 간격을 기본 접종 후 3개월로 단축했다. 13일부터 18세 이상 성인을 대상으로 사전예약을 시작했다. 추진단에 따르면 사전예약 첫날에만 약 179만명이 예약을 완료했다.

12∼17세 청소년의 1·2차 접종도 속도를 내고 있다. 이날 0시 기준 1차 접종을 한 12∼17세 청소년은 누적 148만6000명이다. 1차 접종률은 53.7%로 집계됐다. 2차 접종률은 38.3%다. 약 106만1000명이 2차 접종까지 받았다. 13일에는 총 4만1914명이 예약에 참여했다. 홍 팀장은 "이달 초부터 개별적으로 사전예약을 하는 청소년이 증가하는 양상을 보인다"면서 "전날에만 4만1914명이 예약했는데 낮은 예약률을 보였던 지난달 비교했을 때 3배 이상 증가한 수치"라고 밝혔다.

추진단은 개별 계약한 화이자 백신 212만회분이 15일 인천국제공항을 통해 들어온다고 밝혔다. 이 물량을 포함하면 국내에 공급된 백신은 누적 1억359만회분이다.

