[포토] 마재윤 전남소방본부장, 여수산단 화재현장 브리핑

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 본부장이 김영록 도지사와 안경덕 고용노동부장관에게 13일 발생한 여수산단 화재현장에서 소방대응사항에 대해 설명하고 있다. 전남소방은 소방드론을 활용해 탱크로리 화점을 정확히 파악하고 무인방수탑차, 내폭화학차, 고성능화학차 등을 동원 3시간만에 화재를 진압했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr