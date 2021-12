보성군, 연말연시 이웃사랑 기부 물결 이어져

보성군복싱협회·농협군지부·새농민회 등 참여

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 연말을 맞아 어려운 이웃을 위한 지역민들의 나눔 활동이 이어지고 있다고 14일 밝혔다.

보성군복싱협회(회장 김화룡)는 지역 내 취약계층에게 전달 해달라며 300만원 상당의 백미 10kg 100포를 전달했으며, 농협군지부(지부장 박도재) 및 새농민회(회장 박양규)에서는 500만원 상당의 백미 10kg 180포 및 500만원 상당의 만두 150박스를 전달했다.

(사)자율방범보성연합회 이용구 회장도 생필품(쌀, 각티슈, 화장지, 라면)을 전달하며 이웃 사랑 실천에 동참했다.

주)영화에코블루(대표 추이안)와 회천면슈퍼센터(대표 김재호)에서도 각각 헤어케어세트·마스크, 두유 세트 등의 기탁이 예정돼 있다.

군 관계자는 “코로나19 장기화로 모두가 어려운 상황이지만 따뜻한 나눔을 실천하는 데 동참해 주셔서 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “도움이 필요로 하는 곳에 소중히 사용하겠다”고 전했다.

한편, 보성군은 내년 1월31일까지 ‘나눔, 모두를 위한 사회백신’이라는 슬로건으로 희망 2022 나눔 캠페인을 추진하고 있다.

성금과 현물 기부를 원하는 군민·단체는 주민복지과 또는 각 읍면동 행정복지센터·면사무소를 통해 기부에 참여할 수 있다.

