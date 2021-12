[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 ‘제14회 교육메세나탑 시상식’을 연다.

시상식은 부산시, 부산시교육청, 부산상공회의소, 부산일보사가 공동으로 주관하며 오는 16일에 열린다.

교육메세나탑은 한 해 동안 교육사랑 나눔 기부활동에 적극 참여한 기관·기업·단체·개인 등을 표창하는 행사이다.

시상은 사회공헌 활동에 대한 자긍심을 높이고 교육사랑 나눔 문화를 확산하기 위한 것이다.

시상식에서는 기관과 기업, 단체 등 24곳에 교육메세나탑을, 16곳에 교육메세나패를 전달한다. 4곳에 감사장도 수여한다.

수상기관과 수상자는 부산교육 복지 향상과 지역 간 교육격차 해소를 위해 장학금을 지원하고 학생의 적성에 맞는 교육 기부 프로그램을 운영했다.

김석준 교육감은 “교육 기부가 활성화되고 나눔과 배려를 실천하는 문화가 더욱 확산하길 바란다”고 말했다.

