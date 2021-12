[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 청구서를 통해 12월 자동차세를 납부하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 이벤트가 진행한다고 14일 밝혔다. 참여를 원하는 사용자는 카카오톡 고지서나 종이고지서 QR 스캔 등을 통해 자동차세를 납부하고 이벤트에 함께할 수 있다.

이벤트에는 1년 치 주유비 200만 원(3명), 헬리녹스 의자 2개와 스노우피크 식기 세트 차박 용품(3명), 카카오프렌즈 차량용 방향제(30명), SK 주유 3만 원 쿠폰(300명) 등 다채로운 경품이 마련됐다.

카카오페이는 “카카오페이 청구서는 소비자들이 자동차세 납부 과정에서 느꼈던 복잡함과 어려움을 해소해 왔다“며, “많은 사용자들이 이번 이벤트를 통해 카카오페이 청구서의 편리함과 이로움을 느껴보시길 바란다”고 말했다.

