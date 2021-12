노브랜드 버거, 자체 개발 콜라·사이다 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 자체 개발한 ‘브랜드 콜라’와 ‘브랜드 사이다’를 출시했다고 14일 밝혔다.

브랜드 콜라와 사이다의 패키지는 각 음료를 상징하는 빨강색과 초록색에 흰색을 배색으로 조합하고, 곳곳에 팝아트적 요소를 더해 간결하면서도 감각적인 느낌을 살렸다. 특히 패키지 중앙에는 “노브랜드 버거에서만 즐길 수 있는 브랜드”라는 뜻을 담아 노란색 로고에 알파벳 ‘B’를 형상화해 포인트로 배치했다. 패키지 표면은 매끄럽고 빛나는 소재를 활용해 청량감을 극대화한 탄산음료라는 점을 시각화했다.

신세계푸드는 소비와 재미를 함께 추구하는 MZ세대 펀슈머(Fun+Consumer)들로부터 특히 인기를 끌 것으로 예상하고 있다.

신세계푸드는 이번 출시를 기념해 서울 중구에 위치한 노브랜드 버거 서울시청점에 브랜드 콜라와 브랜드 사이다를 다양한 컬러 조합의 팝아트로 그려낸 그래피티 월을 선보인다. 또 오는 31일까지 팝아트 스티커를 증정하는 이벤트도 진행한다. 송현석 신세계푸드 대표는 이날 노브랜드 버거 서울시청점 앞에서 특별 제작한 콜라맨, 사이다맨 의상을 착용하고 직접 제품을 나눠주며 홍보에 나설 예정이다.

신세계푸드 관계자는 “빠르고 다양하게 바뀌는 소비 트렌드 가운데 콜라, 사이다는 왜 모두 똑같은 제품을 마시는 지에 대한 고민으로 브랜드 콜라와 브랜드 사이다를 개발했다”며 “콜라, 사이다에 대한 소비자들의 고정관념을 깨는 동시에 노브랜드 버거에서만 경험할 수 있는 독자적 브랜드 요소로 활용해 호감도를 더욱 높여가겠다”고 말했다.

한편 브랜드 콜라와 사이다는 이날부터 전국 노브랜드 버거 매장에서 배달·포장 시 제공된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr