동대문구, 전농8구역 조합설립인가...1515세대· 공공청사 들어서

전농동 204번지 일대 지상 20층 22개 동 아파트 및 공원 등 대규모 주택단지 계획...동의율 78% 이상

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 전농·답십리 재정비촉진구역의 전농동 204번지 일대에 대해 전농제8구역 주택재개발정비사업 조합설립인가(조합장 조완우)를 12월8일 승인했다고 밝혔다.

사업구역은 전농동 204번지 일대(9만3967㎡)로, 해당 구역에는 지하 2, 지상 20층 22개 동 아파트 1515세대(임대 262세대, 일반 1253세대)와 공원 및 공공청사 등의 대규모 주택단지가 들어설 예정이다.

전농동 204번지 일대는 전농·답십리 재정비촉진구역에 포함되고 2005년 조합설립추진위원회가 승인됐으나, 그동안 여러 가지의 문제로 사업이 지연되면서 시설물이 노후화됐다.

이에 따라 개발을 하려는 주민의 사업 참여의지가 높아지며 2021년10월30일 조합설립을 위한 창립총회를 통해 조합장 및 임원, 대의원을 선출, 정관을 확정하며 조합설립인가를 위한 준비를 마쳤으며, 78%에 달하는 높은 조합설립 동의율을 기록하며 인가가 최종 승인됐다.

전농제8구역 주택재개발정비사업조합은 빠른 시일 안에 재정비촉진계획변경, 건축심의 및 사업시행인가를 받기 위한 절차에 돌입할 계획이다.

구는 원활한 사업 추진을 위해 재개발사업과 관련된 전반적인 사항을 지원, 투명하고 신뢰받는 사업 운용을 위해 주력할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “전농제8구역 주택재개발정비사업조합의 설립으로 전농동 204번지 일대의 재개발이 본격적으로 추진되어 지역 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다”며 “전농동 204번지 일대를 주민들이 안전하고 행복하게 살아갈 수 있는 주거단지를 조성하기 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

