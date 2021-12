CU, 멤버십 포인트-밀크코인 교환 서비스 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 멤버십 포인트를 밀크코인과 교환할 수 있는 서비스를 선보인다고 14일 밝혔다.

BGF리테일은 지난 9월 업계 단독으로 블록체인 기반 포인트 통합 플랫폼 밀크를 운영하는 밀크파트너스와 멤버십 포인트 연동을 위한 업무협약을 맺었다. 밀크 애플리케이션(앱)은 수요와 공급에 따라 포인트 간 거래 수량과 교환 비율을 실시간으로 조정하는 자체 알고리즘 기술을 활용해 이용자가 제휴사의 포인트를 최대 30% 할인된 가격으로 교환할 수 있다.

지금까지 CU 점포에서만 사용할 수 있었던 CU 포인트의 사용처가 밀크 앱과 제휴된 호텔, 항공사, 면세점, 온라인 쇼핑몰 등으로 대폭 확대됐다. 포켓CU 이용자는 메인 화면 상단의 CU포인트를 눌러 ‘계정 연동하기’로 연결 가능하며 밀크 앱 이용자는 포인트 교환하기 탭에 있는 CU를 선택하면 자동으로 연동된다.

이번 서비스 오픈을 기념해 오는 15일부터 밀크코인을 획득할 수 있는 이벤트도 진행한다. CU 인기 샌드위치 패키지에 담긴 스크래치를 긁어 나온 행운번호를 밀크 앱 내 이벤트페이지에 입력하면 밀크코인 2개를 받을 수 있다. 이달 말까지 밀크 앱에서 CU를 연동한 뒤 룰렛 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 경품 행사도 펼친다.

BGF리테일 관계자는 “이번 서비스가 CU 포인트의 범용성을 획기적으로 높여 고객들이 더욱 다양한 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다”며 “앞으로도 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 제휴 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

