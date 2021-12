U+아이들나라, 디즈니 영어교육 콘텐츠 ‘디즈니 러닝’출시

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스와 IPTV 독점 제휴를 체결한 디즈니플러스(+)의 시너지가 한층 강화된다.

LG유플러스는 IPTV 최초의 영유아 전용 플랫폼 ‘U+아이들나라’에서 디즈니의 프리미엄 영어교육 콘텐츠 ‘디즈니 러닝’을 선보인다고 14일 밝혔다. 고객들은 270여편의 콘텐츠를 무상으로 이용할 수 있다.

‘디즈니 러닝’은 겨울왕국, 토이스토리, 미키마우스 등 디즈니의 인기 캐릭터를 바탕으로 제작된 영어 교육 콘텐츠다. ▲272편의 영상을 확보한 VOD 서비스 ▲U+아이들나라 전용 리모컨 ‘유삐펜’으로 디즈니 캐릭터를 터치하면 관련 VOD가 재생되는 ‘전용 보드판’ 등으로 구성된다.

내년 1월에는 ▲주제에 맞춰 디즈니 애니메이션 영상을 보면서 영어 노래를 함께 부를 수 있는 ‘노래 영상’이 출시된다. ▲디즈니 애니메이션을 도서 영상으로 구현한 ‘도서 영상’, ▲기초 영어 및 개념(색깔, 도형, 숫자)을 디즈니 영상과 함께 쉽고 재미있게 배우는 ‘교육 영상’ 등도 매 분기 업데이트 된다.

특히 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+를 함께 이용하는 고객들은 동일한 디즈니 캐릭터가 나오는 콘텐츠와 교육 영상을 연계시켜 아이들의 관심도를 높일 수 있을 것으로 회사측은 기대했다.

문현일 LG유플러스 아이들나라사업담당 “’디즈니 러닝’은 전세계 아이들에게 가장 인기 있는 디즈니 캐릭터와 함께 영어공부를 재미있게 할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 아이들이 즐겁게 학습할 수 있는 다채로운 콘텐츠를 서비스하는데 주력할 것”이라고 말했다. 디즈니 러닝은 U+tv 및 모바일을 통한 U+아이들나라에서 무상으로 이용 가능하다.

