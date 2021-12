[포토]채현일 영등포구청장 ‘세이브 아프간 위민(Save Afghan Women)’ 챌린지 동참

[서울시 자치구 포토 뉴스]도이치모터스 연말 맞아 동대문구에 3000만 원 기탁...유동균 마포구청장 하반기 에너지유공자 6명에게 표창...성장현 용산구청장 용산역-서울드래곤시티호텔 간 공중보행교량 설치공사 착공식 참석



[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오전 아프가니스탄 여성 인권보장을 위한 ‘세이브 아프간 위민(Save Afghan Women)’챌린지에 동참했다.

이번 챌린지는 아프가니스탄 여성 인권 문제에 대한 국제사회의 여론을 형성하기 위해 시작된 캠페인으로, 채현일 구청장은 ‘아프가니스탄 여성의 존엄과 가치 실현’이라는 메시지를 직접 써넣은 팻말을 들고 아프간 여성들의 안전과 인권 보호를 위한 관심과 지지를 촉구했다.

채 구청장은 박준희 관악구청장의 지목을 받아 챌린지에 참여, 다음 주자로 김돈곤 청양군수, 김병수 울릉군수, 김형완 여의도 인권정책연구소장을 지명했다.

도이치모터스(대표 권혁민)가 13일 오후 2시 동대문구(구청장 유덕열)를 찾아 연말연시 어려운 이웃을 돕기 위해 마련한 후원금 3000만 원을 전달했다.

이날 기탁식은 유덕열 동대문구청장, 권혁민 대표, 황해송 부사장, 김지호 부사장이 참석한 가운데 구청장실에서 진행됐다.

도이치모터스는 동대문구 답십리1동에 위치한 수입자동차 판매 업체로, 지난 2011년부터 시작해 올해까지 동대문구청에 후원금 총 1억4500만 원을 기탁했다.

구는 성금을 ‘동대문구사회복지협의회’에 기탁해 홀몸 어르신, 저소득 가정 등 지역 내 취약계층에게 지원될 수 있도록 할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 어려운 시기에도 어려운 이웃을 위해 후원금을 기탁해주신 도이치모터스에 감사드린다”며 “후원금은 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

마포구(구청장 유동균)가 13일 2021년 하반기 에너지유공자 6명에게 표창을 수여했다.

유동균 마포구청장은 “에너지 분야 최일선에서 안정적인 에너지 공급과 사용시설의 안전한 관리에 힘 써준 에너지유공자에게 감사드린다”며 “앞으로 마포구가 미래 기후 변화에 대응할 수 있도록 다양한 사업을 전개할 계획이니 지속적인 관심과 협조 부탁드린다”고 말했다.

성장현 용산구청장이 지난 10일 용산역-서울드래곤시티호텔 간 공중보행교량 설치공사 착공식에 참석했다.

사업 위치는 한강로동 40-999번지 일대다. 교량 규모는 길이 147.03m, 폭 8.6m(내부 보행로 5m), 면적 1264.53㎡로 용산역 3층에 해당하는 10.15m 높이에 교량이 설치된다.

공사기간은 이달부터 2022년5월까지다. 공사비는 전액 HDC가 부담한다. 완공된 보행교는 국가철도공단에 기부채납되며 이후 시설물 유지보수는 SDC 운영사인 서부티엔디가 맡기로 했다.

성장현 용산구청장은 “전자상가 일대 주민들의 숙원사업이었던 용산역-SDC 공중보행교량 조성이 내년 상반기에 완료된다”며 “나아가 용산공원-용산파크웨이-용산역-SDC-전자상가를 잇는 보행 네트워크 확보를 위해 구가 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

