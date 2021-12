한샘, 송인준 IMM 대표 등 이사회 선임…최대주주 변경 마무리

"50년 역사의 한샘과 새로운 50년 함께 준비할 것"

[아시아경제 김종화 기자] 가구업계 1위 한샘은 13일 임시 주주총회에서 프라이빗에쿼티(IMM PE)의 송인준 대표를 포함한 4명을 기타 비상무이사로 선임하고, 3명의 감사위원회 위원을 선임함으로써 최대주주 변경이 사실상 마무리됐다고 밝혔다.

한샘은 이날 오전 11시 상암사옥 2층 대강당에서 열린 임시 주주총회에서 이사 선임, 감사위원회 위원 선임, 정관 변경 등의 안건을 원안대로 의결했다.

한샘 창업주이자 최대주주인 조창걸 명예회장은 지난 10월 자신과 특수관계인 7명의 보유지분을 IMM PE에 매각하는 주식매매계약을 체결하고 최대주주 변경 작업을 진행해 왔다. 매각 주식은 전체 주식 수의 27.7%에 해당하는 보통주 652만주이며 매매대금은 1조4천513억원이다. 조 회장의 지분이 15.4%, 특수관계인 7명의 지분이 12.3%다.

한샘 인수에는 롯데쇼핑이 전략적 투자자로 참여해 2995억원을 출자했다. 한샘은 이날 주총에서 이사 및 감사위원회 위원 선임 안건과 함께 집행임원 제도 도입·분기배당 조항 신설 등의 내용을 담은 정관 변경 안건도 의결했다.

이번 임시 주총을 통해 기타비상무이사로 선임된 IMM PE 송인준 대표는 이날 한샘 임직원에게 보내는 메시지를 통해 "적극적인 소통에 기반한 합리적인 의사결정과 공정한 성과 평가를 회사의 가장 기본적인 경영 원칙으로 세우겠다"고 밝혔다.

송 대표는 IMM PE가 한샘과 함께 도전할 세부 목표에 대해 "리하우스, 키친바흐로 대표되는 홈 리모델링 사업에서 압도적인 1등 위치를 더욱 공고히 하는 것"이라면서 "다양한 홈퍼니싱 서브 브랜드의 자체 브랜딩을 강화하는 것과 온라인 사업의 고도화와 관련된 신사업을 확대하는 것" 등을 제시했다.

그러면서 송 대표는 "기업이 의미있게 지속적으로 성장하기 위해서는 임직원간 팀워크를 중시하는 문화와 동기부여가 될 수 있는 제도의 정착이 중요하다"면서 "성과에 기반한 보상 체계를 대폭 개선하고, 유연하고 하나 된 조직을 위해 원팀(One Team) 정신을 강화하겠다"고 강조했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr