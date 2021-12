밀양시, 한국식품연구원과 '농산물 신성장 동력 발굴' 업무협약 맺어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 13일 한국식품연구원과 '농산물 신성장 동력 발굴 및 상호 협력체계 구축' 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 국내 유일 식품분야 정부출연연구기관인 한국식품연구원의 역량을 활용해 밀양 농산물의 고부가가치 산업화를 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 농산물 가공식품 기술개발 지원, 협력사업 추진을 위한 연구개발비 지원, 연구 성과를 토대로 식품산업의 고부가가치화를 위한 상호 협력 등을 추진한다.

이를 통해 밀양 농산물이 다양한 가공식품으로 연구 개발되고, 판로 확장으로 농민의 삶의 질 향상 및 소득증대가 될 것으로 기대된다.

백형희 원장은 "이번 협약이 밀양 농산물을 활용한 고부가가치 산업화 발굴의 계기가 되길 바란다"고 말했다.

박일호 시장은 "밀양의 우수하고 신선한 농산물을 최대한 활용해 대한민국을 대표하는 상품을 개발하고, 소비자가 실제 선호하는 고품질의 제품을 생산해 높은 가격으로 유통되기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr