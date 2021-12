보성소방서, 전통시장 유관기관 소방합동점검 실시

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성소방서(서장 조제춘)는 겨울철 기간 전통시장을 대상으로 소방합동점검을 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 점검은 겨울철 난방용품 등 사용으로 화재가 발생하기 쉬운 전통시장이 대상이며 보성에서 운영되는 전통시장 8개소 전체를 대상으로 진행됐다.

또한 보성소방서 주관으로 보성군, 한국전력공사, 한국가스안전공사 3개 기관이 협력해 합동점검을 실시했다.

주요 점검내용은 ▲소방시설 정상 기능 유지 및 관리상태 ▲비상구 확보, 안전관리 업무 수행상태 및 관계자 교육 ▲건축, 전기, 가스 등 분야별 관련 규정 준수 여부 ▲기타 화재취약요인(의류 등 가연물품의 무분별한 적재 등) 확인 등 이다.

조제춘 보성소방서장은 “과거 전통시장에 화재가 발생하면 대형화재로 번졌다”며 “성실한 예방 점검과 상인들에 대한 화재안전 컨설팅으로 안전한 전통시장 만들기에 최선을 다하겠다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr