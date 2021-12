[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박주선 전 국회부의장이 윤석열 국민의힘 대통령 선거 후보 광주지역 지지모임인 '윤공정포럼' 사무실에서 고광희 위원장과 관계자들을 격려했다.

