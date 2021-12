"오미크론, 유럽 일부서 곧 델타 제치고 우세종"

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 변이 바이러스인 오미크론이 델타 변이를 제치고 일부 유럽 국가에서 우세종이 될 가능성이 있다고 유럽 지도자들과 과학자들이 예상했다.

보리스 존슨 영국 총리는 12일(현지시간) 대국민 성명을 통해 "전염성이 높은 오미크론 감염 사례가 2~3일마다 배가 되고 있다. 오미크론의 해일이 밀려들고 있다"며 오미크론이 곧 우세종이 될 것이라고 경고했다.

BBC방송은 12일 기준 영국 오미크론 변이 감염자가 3137명으로 집계됐다고 전했다. 지난달 27일 영국에서 첫 감염 사례 2건이 나온 후 2주 만에 급증했다. 영국 보건안전청(HSA)은 앞서 오미크론이 델타보다 빠르게 성장하고 있으며 이달 중순 오미크론이 영국에서 우세종이 될 것이라고 관측한 바 있다. 이달 말까지 오미크론 감염은 100만건을 초과할 것이라는 예상이다.

니컬라 스터전 스코틀랜드 자치정부 수장은 지난 10일(현지시간) "오미크론이 수 주가 아닌 수 일 내 델타를 따라잡을 것으로 예상한다"고 밝혔다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

마스 알버트센 덴마크 올보르 대학 교수도 오미크론이 이번 주가 끝나기 전 덴마크에서 우세종이 될 것이라고 내다봤다.

전문가들은 남아프리카공화국에서 오미크론이 빠르게 확산돼 4주 안에 우세종이 된 사실을 눈여겨보고 있다. 그러나 남아공에서는 오미크론이 처음 출현했을 때 코로나19 감염 수준이 낮은 편이었다는 점, 시민의 4분의 1만 백신접종을 완료했다는 점에서, 국민 대다수가 백신 접종을 완료한 유럽에서의 오미크론의 델타 추월 여부를 더 주목해야 한다는 분석이다.

