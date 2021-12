포스코케미칼, 포항 양극재 공장 신설…2023년 국내 양산 13만t 체제

포항 공장 연산 3만t…2023년 국내 양산 능력 13만t 확보

주행거리와 가격 경쟁력 유리한 NCMA 양극재 생산

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼이 포항에 본격적인 전기차 보급의 시발점이 될 3세대 전기차 배터리용 양극재 생산공장을 신설한다.

포스코케미칼은 13일 이사회에서 2991억원을 투자해 경북 포항시 영일만4일반산업단지 내 연산 3만t 규모의 양극재 공장 건립을 추진하기로 결정했다.

포스코케미칼은 이번 투자로 빠르게 성장하는 전기차 배터리 시장에서 공급능력 확대를 통한 글로벌 리더십 확보에 박차를 가한다. 오는 2023년 상반기 포항 양극재 공장이 완공되면 양극재 생산능력은 현재 연 4만t에서 13만t으로 확대된다. 양극재 13만t은 고성능 전기차 약 140만대에 공급할 수 있는 양이다. 포스코케미칼은 2030년까지 국내외 연 42만t의 양극재 생산능력을 확보하기 위한 투자를 진행 중이다.

신규공장은 오는 2024년부터 3세대 전기차에 적용될 NCMA 양극재를 생산하게 된다. 포스코케미칼의 NCMA 양극재는 배터리의 에너지밀도와 밀접한 니켈(Ni) 비중을 높여 주행가능거리를 확대하는 한편 가격이 비싼 코발트(Co) 함량을 낮춰 기존 NCM 양극재에 비해 높은 가격경쟁력을 갖는다.

주행가능거리 500km 이상의 3세대 전기차 보급은 본격적인 전기차 시대를 열고 배터리소재 시장을 성장시키는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 현재 증설 중인 광양 공장에서도 NCMA 양극재 생산을 위한 준비가 진행되고 있다.

포스코케미칼은 국내는 물론 해외 현지생산을 위한 투자를 지속적으로 추진하고 있다. 미국 GM, 중국 화유코발트 등 주요 글로벌 기업과 합작을 통해 현지시장 진출을 결정한 바 있고, 향후 유럽까지 세계 3대 시장 전체로 생산기반을 확대함으로써 현지 수요 대응에 나설 계획이다.

한편 포스코케미칼은 GM과 합작사를 설립해 북미에 대규모 양극재 생산공장 건립도 추진하고 있다. 합작법인은 2024년부터 하이니켈 양극재를 생산해 GM의 전기차 배터리를 생산하는 얼티엄셀즈에 공급한다. 이를 통해 포스코케미칼은 글로벌 자동차사를 파트너로 삼아 북미 시장에 안정적으로 진출하게 되었으며, 합작투자를 발판으로 북미, 유럽, 중국 등에서 글로벌 양극재 생산능력 확대를 지속 추진할 예정이다.

