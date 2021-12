[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 박종호 코리아인바이텍 대표가 13일 국립부경대학교에 발전기금 1000만원을 기부했다.

부경대 재경동창회장인 박 대표는 부경대 장영수 총장에게 학교 발전을 위해 써달라며 1000만원을 전달했다.

박 대표는 “제2의 창학을 위해 정진하고 있는 모교의 발전과 대학 혁신에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”라고 말했다.

박 대표는 1999년 수처리 기기 전문기업 코리아인바이텍을 창립해 수질 산업 분야를 개발하고 있다.

박 대표는 기계공학과 74학번 부경대 동문으로서 2019년 부경대 재경동창회 제11대 회장에 취임했다.

