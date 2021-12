[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 아이린이 군살없는 허리라인을 과시했다.

아이린은 최근 자신의 SNS 계정에 근황을 알리는 사진 몇 장을 게재했다.

공개된 사진 속 아이린은 상체를 겨우 가린 작은 브라톱과 바지를 입고 잘록한 허리라인을 뽐내 눈길을 끌었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr