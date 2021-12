文대통령 "호주는 한국이 가장 어려울 때 도운 진정한 친구"

호주 총독 주최 국빈 오찬 참석…"한국전 참전용사 방한 환대에 감사"

[아시아경제 류정민 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 13일(현지시간) 데이비드 헐리 연방 총독이 주최한 국빈 오찬에서 "호주는 한국이 가장 어려울 때 많은 도움을 주었던 진정한 친구"라고 밝혔다고 박경미 청와대 대변인이 전했다.

헐리 총독은 여왕의 대리인으로 호주의 국가원수 역할을 수행한다. 문 대통령은 이날 오찬에서 한국과 호주의 인연에 대해 전하면서 감사 인사를 나타냈다. 특히 문 대통령은 호주 선교사들이 한국의 교육과 의료, 독립운동에 도움을 줬으며 한국전쟁 당시 호주군의 숭고한 헌신이 있었다고 설명했다.

문 대통령은 "19세기 후반 한국으로 건너온 호주의 선교사들은 근대적 교육과 의료 같은 근대 문명을 전하고, 한국 국민의 자유와 평화를 위해 기꺼이 헌신했다"고 말했다.

문 대통령은 "선교사 멘지스는 부산에 일신여학교를 설립했고, 한국 독립운동에도 학생들과 함께 직접 참가했으며, 매킨지 목사는 30년 가까이 부산의 한센병 환자들을 돌보며 ‘나환자들의 친구, 매견시’라는 애칭으로 불렸다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "한국전쟁이 발발했을 때 호주는 미국에 이어 두 번째로 참전을 결정해 1만7000명 호주 참전용사들의 숭고한 헌신으로 한국은 자유와 민주주의를 지켜낼 수 있었다"면서 "(양국은) 민주주의와 인권, 평화와 같은 보편적 가치를 공유하며 청정에너지, 우주·방위산업과 같은 다양한 분야에서 새로운 협력의 지평을 넓혀 나가게 될 것"이라고 말했다.

헐리 총독은 "팬데믹의 그림자에도 불구하고 이번 국빈 방문이 이루어지기까지 양국은 많은 장애물을 함께 넘었고, 이는 방문 실현을 위한 양국의 굳은 의지를 보여 준다"고 평가했다.

헐리 총독은 "호주에서 갈비 레스토랑의 수가 급증하고 있으며, 전 세계인과 마찬가지로 호주인들도 한국의 ‘기생충’과 ‘오징어 게임’에 열광하고 있다면서 "앞으로 더욱 긴밀한 협력을 이어나가기를 희망한다"고 말했다.

한편 박 대변인은 "사전환담 자리에서 헐리 총독은 2013년 한국 방문 시 DMZ와 가평을 방문했고, 한국인들이 환대해 준 것을 지금도 잊지 못한다고 했다. 한국전 참전용사들이 방한할 때 늘 환대해줘 감사하다는 뜻을 전했다"고 말했다.

박 대변인은 "문 대통령과 헐리 총독은 수소경제 시대에 호주는 공급 국가로서의 역할을 하고, 한국은 활용과 수송에 있어 역할을 하므로 양국이 협력함으로써 시너지를 낼 수 있다는 데 뜻을 모았다"면서 "문 대통령은 헐리 총독 내외를 한국에 초청한다는 뜻을 전했다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr