함양 산삼엑스포, 전국 사진 촬영대회 시상식·전시회 개최

함양문화원 전시실서

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 한국사진작가협회 함양지부는 지난 11일 오후 함양문화원 전시실에서 ‘2021 함양산삼항노화엑스포 전국 사진 촬영대회’ 시상식과 전시회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 전국 사진 촬영대회는 지난 9월10일부터 10월10일까지 31일간 열린 2021 함양산삼항노화엑스포 기간 동안 엑스포의 생생한 모습과 절경을 담아내고자 100여 명의 작가가 참여했다. 409점의 작품이 출품됐다.

채석근 심사위원장을 주축으로 한 심사에서 이윤기 씨가 출품한 ‘휴식’을 금상, 김진형씨의 ‘정상에서 만나기’와 안경덕 씨의 ‘풍성함’을 은상으로 선정했다. 동상 3점, 가작 5점, 입선 50점 등 61점의 작품을 선정해 전시했다.

지난 11일 열린 시상식에는 서춘수 함양군수를 비롯해 정상기 문화원장, 송경열 체육회장, 강성갑 예총회장, 김성기 산삼 축제위원장과 사진작가협회 회원과 수상자 등 50여 명이 참석해 수상을 축하하고 수상작을 관람했다.

서춘수 함양군수는 “함양의 아름다운 경관과 엑스포의 다채로운 모습을 모든 세대가 영원히 되새길 수 있는 값진 작품으로 만들어 준 전국 각지의 사진 동호인 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

한국사진작가협회 함양지부는 장수 사진 무료촬영 봉사활동과 전국 사진 공모전, 각종 전시회 등 사진을 활용한 지역홍보에 앞장서고 있다. 내년 개최되는 2022년 함양산삼축제 기간에도 전국 사진 촬영대회를 개최할 예정이다.

