동명대 이정기 교수, 한국지역언론학회 학술상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교 이정기 교수는 지난 10일 2021년 한국지역 언론학회 정기학술대회에서 논문 부분 학술상을 받았다.

논문은 ‘연예인·인플루언서의 플렉스 문화가 대학생들의 과시적 소비성향, 삶에 대한 만족도에 미치는 영향’에 대한 내용이다.

논문은 부산대 황우념 박사와 쓴 공저 논문으로 젊은 층에서 나타나고 있는 플렉스 문화의 긍정적, 부정적 효과를 검증했다.

이 교수는 래퍼 마미손의 공양발원문이라는 노래에서 논문 아이디어를 얻었다.

이 교수는 2020년에 ‘대학 교육 혁신과 교육 커뮤니케이션’이라는 책으로 제1회 한국지역언론학회 저서 부분 학술상도 받았다.

이정기 교수는 미디어 효과, 표현의 자유, 교육 커뮤니케이션을 연구하며 한양대 신문방송학과 강의 교수, 한양대 교수학습지원센터 책임연구원을 거쳐 2018년부터 모교인 동명대학교에서 근무하고 있다.

이 교수는 119편의 전문 학술지 논문(KCI, SSCI, SCI, SCOPUS)과 20권의 학술 저서를 집필했다. 이 교수의 한국 학술지 인용색인의 피인용 횟수는 1195회이다.

지난 2월에는 CQI(교육 개선 보고서) 최우수 교원, 11월에는 혁신교수법 분야 강의평가 우수 교원으로 선정돼 총장상을 받았다.

