경찰 "신변보호 여성 가족 살해범, 첫 신고 때 현행범·긴급체포 요건 안돼"

[아시아경제 이관주 기자] 서울 송파구에서 신변보호 여성의 가족을 살해한 이모씨(26)에 대해 첫 신고 접수 당시 신병을 확보하지 않은 데 대해 경찰이 "현행범 체포나 긴급체포 요건 등에 해당하지 않았다"고 해명했다.

경찰청 관계자는 13일 기자들과 만나 "피의자가 임의동행에 임했고, 휴대전화도 임의제출했다"며 "주거지나 전화번호 등도 확보해 증거인멸 및 도주의 우려가 없다고 판단됐다"고 밝혔다.

경찰에 따르면 피해 여성의 아버지는 지난 6일 딸이 감금된 것 같다며 처음 신고했고, 딸의 위치는 충남 천안시로 잡혔으나 그곳에 없었다. 이씨와 딸이 대구로 이동했다는 사실을 파악한 경찰은 두 사람의 진술을 받은 뒤 귀가조치했다.

이후 피해 여성이 신변보호를 신청함에 따라 지난 7일 오후 3시 천안서북경찰서가 신변보호 조치를 결정했고, 이씨가 임의제출한 휴대전화에 대해 디지털포렌식을 진행하는 등 입건 전 조사를 벌여왔다. 그러나 이씨는 첫 신고 나흘 만에 피해 가족의 주거지를 찾아 흉기를 휘둘러 피해 여성의 어머니를 살해하고 남동생에게 중상을 입혔다.

경찰 관계자는 "결과적으로 퍼즐을 맞춰보니 이런 상황이 있었지만, 당시에 대구에서 판단하고 파악했던 것을 가지고는 긴급체포나 현행범 체포 요건이 되지 않았다"고 강조했다.

