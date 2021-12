시중은행-인터넷은행, 중금리대출 혈전 예고

내년 총량규제 제외 검토에

시중銀 집중 공략 태세 전환

신용평가 고도화가 관건

[아시아경제 성기호 기자] 금융당국이 내년 가계대출 총량관리에서 중·저신용자 대출을 제외하는 방안을 검토 중이라는 입장을 밝히자 시중은행과 인터넷전문은행 간 희비가 엇갈리고 있다. 대출 영업에 여유가 생긴다는 점에서는 환영하고 있지만 경쟁은 더욱 치열해 질 수 밖에 없어서다. 특히 시중은행들도 내년에는 중·저신용자 공략을 목표로 잡을 예정이어서 인터넷전문은행들이 바짝 긴장하는 모습이다.

13일 금융권에 따르면 금융당국은 내년 가계대출 총량관리에서 중저신용자 대출과 서민금융 상품을 제외하고 인센티브를 부여하는 방안은 검토 중에 있다. 앞서 지난 3일 고승범 금융위원장이 이같은 내용을 전하며 "금융권과 협의를 거쳐 구체적인 방안을 이달 중 확정하겠다"고 밝힌 바 있다.

아직 구체적인 방안이 확정된 것은 아니지만, 업계의 반응은 긍정적이다. 특히 그간 중금리대출 확대를 놓고 고심하고 있던 인터넷은행들이 가장 반기고 있다. 중저신용자 대출의 총량관리 제외는 그간 인터넷은행들이 꾸준히 요청해 왔던 의제다. 인터넷은행은 올해 금융당국과 약속한 중저신용자 대출 확대를 위해 전사적 역량을 집중해 왔다. 이 때문에 가계대출 총량 관리에 따라 적극적인 영업을 진행하기 어려웠었다. 특히 올 3분기 들어서는 중저신용자 대출 비중을 맞추기 위해 고신용자 대출을 사실상 중단한 상황이었다.

총량 관리 한도에서 중금리대출이 제외되면 인터넷은행 입장에서는 숨통이 틔워지는 것이다. 한 인터넷은행 관계자는 "아직 최종 결정된 상황은 아니지만 금융당국의 방향성에는 환영한다"며 "이같은 방향이 결정되면 내년에는 중저신용자 대출을 더 확대 할 수 있을 것"이라고 전망했다.

다만 시중은행 및 지방은행들과 본격적인 중저신용자 대출 경쟁에 들어가야 한다는 점은 부담스러운 상황이다. 업계에서는 형평성 측면에서 중저신용자 대출이 총량 관리 한도에서 제외된다면 다른 은행권도 동일한 혜택을 받을 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 시중은행이 본격적으로 중저신용자 대출을 늘릴 태세다. 윤관석 더불어민주당 의원실에 따르면 5대 시중은행들(KB국민·신한·우리·하나·NH농협은행)은 그간 중저신용자 대출 비중을 줄이고 고신용자 대출의 비율을 늘렸다. 이 때문에 인터넷은행은 그간 큰 경쟁 없이 중저신용자 대출을 늘릴 수 있었던 상황이었다.

하지만 금융당국의 방침에 따라 시중은행도 중저신용자 대출을 새로운 먹거리로 인식하면서 분위기가 반전됐다. 이재근 KB국민은행장 내정자는 최근 "(신용등급) 7등급 이하인 저소득층 고객에게는 한도가 열려 있어 성장 기회로 탐색해야 한다"며 "신용평가모형(CSS)을 정교화해 고객군을 어떻게 찾아내느냐가 은행 성과 차별화 요소"라고 말한 바 있다. 이와 함께 다른 시중은행들도 CSS 고도화 작업에 나선 것으로 알려졌다.

이 때문에 업계에서는 중저신용자 대출을 놓고 치열한 경쟁이 불가피 할 것으로 보고 있다. 한 업계 관계자는 "고신용대출을 늘리는데는 한도가 있고, 총량 관리 제외되는 중저신용자 대출 경쟁은 기정사실"이라며 "중저신용자 대출에서 수익을 내기 위해서는 결국 CSS 고도화가 관건이기 때문에 기존 차주들의 데이터를 대량으로 보유하고 있는 시중은행의 공세가 거셀 것으로 보인다"고 전망했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr