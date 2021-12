폴라리스오피스, 경남교육청과 맞손…"국내 에듀테크 시장 진출 박차"

[아시아경제 유현석 기자] 오피스 소프트웨어 전문기업 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,660 전일대비 155 등락률 +6.19% 거래량 729,536 전일가 2,505 2021.12.13 10:28 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 플랫폼 기반 사업 본격화… OTT·커머스 서비스 출시[클릭 e종목]"폴라리스오피스, 호실적 행진에 NFT·메타버스 사업 진출은 덤"폴라리스오피스, 네이버 손잡고 첫 성과… 경남교육청에 ‘웹 오피스’ 공급 close 가 경상남도 소재 초·중·고등학교에 ‘폴라리스 오피스 에듀(Polaris Office Edu)’ 제품 공급을 본격화하며 에듀테크 시장 공략을 가속화한다.

13일 폴라리스오피스는 경상남도교육청 창의인재과와 경남 지역 공교육의 디지털 전환을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 폴라리스오피스와 경남교육청 창의인재과는 경남교육청의 미래교육지원플랫폼 '아이톡톡'을 활용한 미래환경 조성과 디지털 전환에 힘쓸 예정이다. 경남 소재 학교에 웹 오피스 및 교육지원 기능 개발을 위한 협력체계를 마련한다.

폴라리스오피스는 ‘아이톡톡’ 플랫폼 내 학교 현장에서의 웹 오피스 사용성을 강화하기 위한 맞춤형 연동 기능 개발을 지원한다. 더불어 사용자환경 맞춤 기능을 구현하기 위해 사용자가 접속환경에 제약없이 언제 어디서든 웹 오피스를 사용할 수 있도록 맞춤형 어플리케이션 개발 지원 및 API(어플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 연동 등의 기술적 지원을 이어간다.

폴라리스오피스 관계자는 "웹 오피스 사업 파트너사인 네이버와 협력해 경남교육청 ‘아이톡톡’에 ‘폴라리스 오피스 에듀’를 공급한 데 이어 경남교육청과 기술협력 분야를 구체화하고 협력관계를 공고히 이어나가기로 했다”며 “웹 오피스 제품으로 맞춤형 교육 지원 기능을 구현해 학생들 간의 교육격차를 해소하고 교육 분야에서 디지털 혁신이 이뤄질 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

경남교육청 관계자는 "'아이톡톡'은 일반 온라인 클래스와 달리 빅데이터, 인공지능을 기반으로 하는 블랜디드 러닝(온·오프라인 혼합형 학습)을 지원할 뿐만 아니라 다양한 지능형 교육과정지원 시스템을 하나의 계정으로 활용할 수 있어 사용자가 증가하고 있다"며 "이번 협력을 통해 블렌디드 러닝 학습환경을 제공하는 데 있어 사용자 편의성이 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 설명했다.

‘폴라리스 오피스 에듀’는 ‘폴라리스 오피스 웹’의 교육용 버전이다. 네이버 웨일 브라우저와 웨일스페이스 로그인 연동을 통해 선생님과 학생들 간의 소통과 온라인 교육을 지원하며 문서 편집, 학습 격차 해소를 위한 맞춤형 학습 지원, 블랜디드 러닝 학습환경을 제공한다.

한편 교육부는 지난 4월 발표한 '2022 개정 교육과정 추진계획'에서 포스트 코로나 시대를 대비해 에듀테크를 활용한 온·오프라인 연계 수업 활성화를 지원하겠다고 밝혔다. 이에 각 시도 교육청에서도 관련 사업을 적극 추진하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr