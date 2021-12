[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 에쓰오일과 주유소 유휴공간을 활용한 비즈니스모델을 구축 및 협업 마케팅 등을 위한 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲ 주유소 유휴공간 활용한 다양한 형태의 이마트24 입점 검토 ▲ 마케팅 협업 활동 강화 ▲ 지속가능한 사회공헌모델 통한 사회취약계층 지원에 적극 동참하기로 했다.

김장욱 이마트24 대표이사는 “이번 업무 협약을 통해 다양한 비즈니스모델 개발 및 공동마케팅으로 양사 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로 견고한 협력관계를 바탕으로 추가 수익 창출과 함께, 지속 가능한 새로운 사회공헌 모델 구축을 통해 지역사회에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

