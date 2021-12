천안서 조류인플루엔자 추가 발생…가금류 28만여마리 살처분

[아시아경제(천안) 정일웅 기자] 충남 천안 산란계농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 추가 발생했다.

13일 충남도에 따르면 지난 11일 천안 풍세면 가송리 산란계농장에서 접수된 조류인플루엔자 의심축 신고에 대한 농림축산검역본부의 정밀검사 결과 의심축의 고병원성 조퓨인플루엔자(H5N1)가 최종 확진됐다.

도는 확진 결과에 따라 발생농장을 중심으로 반경 500m 이내 가금류 28만6000여마리를 예방적 살처분 조치하고 반경 3㎞와 10㎞ 구역의 방역대를 설정해 차량 등의 이동을 통제하는 중이다.

천안에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자는 지난 3일 천안 풍세면 용정단지 산란계 농장에 이어 충남에선 두 번째며 전국적으로는 11번째 발생사례다.

앞서 충남은 지난 3일 천안시 풍세면 용정단지 산란계농장에서 첫 고병원성 조류인플루엔자가 발생해 농가 7곳에서 사육하는 가금류 32만4000여마리를 살처분 하는 피해를 입었다.

임승범 도 동물방역위생과장은 “가용 가능한 인력과 장비를 동원해 조류인플루엔자가 확산되는 것을 막기 위해 최선을 다하겠다”며 “가금류 사육농장에서도 사람, 차량 출입통제와 축사 내·외부 소독 등 차단방역에 총력 대응해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

