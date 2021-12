서울 강서구, 13일 ‘상권회복특별지원상품권’ 100억 발행

발행액 100억 원 소진 시까지 10% 할인된 금액으로 구매 가능...지역내 2만여개 제로페이 가맹점에서 사용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 13일 오후 4시부터 100억 원 규모의 ‘상권회복특별지원상품권’을 발행한다.

연말임에도 불구하고 강화된 사회적 거리두기로 인해 상권 위축과 매출 하락의 우려가 있는 지역 소상공인의 매출 증대에 도움을 주기 위한 취지다.

강서구 상권회복특별지원상품권은 지역 내 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있는 상품권으로 1인 당 월 50만 원까지 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 결제 금액의 10%, 월 최대 2만 원까지 페이백(선착순 2억 한도 내)도 해준다. 사용기간은 구매일로부터 6개월이다.

상품권 구입은 ▲비플제로페이 ▲머니트리 ▲체크페이 ▲fint ▲PAYCO ▲핀크 ▲티머니페이 ▲농협 올원뱅크 등 21개 모바일 앱에서 가능하다.

사용 가능 업소는 강서구 소재 음식점, 미용실, 약국, 편의점 등 제로페이 가맹점 2만여 개 업소, 이는 제로페이 가맹점 찾기 앱 서비스인 ‘지맵(Z-MAP) 앱’ 또는 ‘제로페이 홈페이지-제로페이 소개-가맹점 찾기’에서 확인할 수 있다. 단, 상품권은 소상공인 지원 취지에 따라 대규모 점포, 대기업 및 중견기업에서 운영하는 프랜차이즈 직영점 그리고 유흥·사행성 업종에서는 사용할 수 없다.

사용하지 않은 상품권은 구매일로부터 7일 이내 구매 취소 시 전액 환불된다. 액면가의 60% 이상을 사용한 경우 할인 지원금을 제외한 잔액을 돌려받는다.

구 관계자는 “이번 상품권 발행이 코로나19 장기화로 힘든 연말을 보내고 있는 지역 주민들과 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 경제에 활력을 불어 넣기 위해 다양한 지원책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

