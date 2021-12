솔비 수상 논란에…진중권 "미대를 신분으로 보는게 문제" 일침

[아시아경제 황수미 기자] 가수 겸 화가 솔비의 국제예술상 대상 수상 논란에 진중권 전 동양대 교수는 "미대 나온 걸 신분으로 이해하는 게 문제"라고 지적했다.

진 전 교수는 지난 10일 자신의 페이스북에 솔비 관련 기사를 공유하고 "작가는 신분이 아니라 기능"이라며 이같이 말했다.

진 전 교수의 이러한 발언은 솔비가 미술 비전공자라는 이유로 미술계 일각으로부터 비판받는 것은 타당하지 않다는 의미로 해석된다.

앞서 솔비는 이달 초 스페인 바르셀로나에서 열린 '2021 바르셀로나 국제 예술상'에서 대상 격인 '그랜드 아티스트 어워드'를 수상했다.

그러나 솔비의 수상 소식이 전해진 이후 일각에서는 행사의 권위와 수상 경위, 표절 등 여러 의혹이 제기됐다.

'홍대 이작가'로 활동하는 이규원 미술 작가는 지난 9일 유튜브 채널 '정영진 최욱의 매불쇼'에 출연해 "아트페어는 전시가 아니라 작품을 사고파는 곳"이라며 "한국 아트페어도 1000명이 훌쩍 넘는 아티스트들이 참여하는데 이 아트페어에는 60명 정도 참여했다더라"고 지적했다.

이 작가는 "보통 아트페어는 부스에 갤러리나 개인이 부스비를 내고 참여하는데, 참가비를 내면 몇 가지 혜택이 있다"며 "어워드 후보에 오를 수 있다"고 했다.

그러면서 "더욱이 갤러리 부스 맵을 보면 솔비 부스가 가장 크다"며 "솔비가 돈을 내고 참가했다면 가장 많은 돈을 낸 것"이라고 주장했다.

또 "솔비는 초청받아 갔다고 하는데 그렇다면 더 문제다"라며 "모든 참가자가 부스비를 내고 수상 후보에 올라 기대를 하고 있는데 초청받은 솔비가 대상을 받았다면 대상이 내정되어 있었다는 의혹이 생긴다"고도 덧붙였다.

현직 화가 이진석씨도 자신의 유튜브 방송을 통해 "작가한테 부스비, 참가비를 뜯어내서 딱 전시 이틀하고 주는 상이 무슨 권위가 있겠나. 권위 있는 상은 절대 아니다"라고 했다.

또 그는 "가나아트에서 전시했던 시오타 치하루의 작품과 너무 비슷했다"며 표절 의혹도 제기했다.

비판을 접한 솔비 측은 매체 인터뷰 등을 통해 반박했다. 솔비 측은 아트페어 조직위원회에서 정식 초청 공문을 보내와 참가하게 됐고 초청을 받았기에 참가비를 내지 않았다고 해명했다.

또 해당 행사는 올해 전시를 포함해 10년이 된 바르셀로나 권위 있는 예술행사라며 해외 유명 작가들의 작품도 출품됐다고 설명했다. 그러면서 권위 없는 행사라는 일각의 주장은 함께 참가한 작가들까지 깎아내리는 것이라고 했다.

아울러 솔비 측은 "한국에서도 미술대전에서의 상을 받으려고 참가비를 내며 경합하고, 어떤 아트페어든 그곳에 참여하기 위해선 부스비를 낸다"며 "한국의 작가가 작품을 인정받아 해외에서 초청받았고 참가비 없이 참여했으며 그 작품성 또한 다시 인정받아 상을 받았다. 어떤 아트페어든 한 도시의 이름을 걸고 진행하는 것은 그 규모가 입증된 것"이라고 덧붙였다.

