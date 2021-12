잇단 경찰관 돌파감염에 "치안공백 막아라"…방역 강화 나선 경찰

코로나19 확진자 급증, 경찰관도 노출

2차 접종 완료했지만 '돌파감염' 우려

자체적 거리두기 강화…추가접종 독려

"안전한 일상회복 전제는 안정적 치안"

[아시아경제 이관주 기자] 국민 안전의 최일선에서 활동하는 경찰관들의 코로나19 확진이 잇따르며 치안 공백 발생의 우려가 커지고 있다. 지난달 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 '5차 대유행'으로 이어져 하루 확진자가 최대 7000명을 넘어선 가운데 시도경찰청별로 자체적 방역 강화에 나선 상황이다.

12일 경찰에 따르면 전국 경찰관서 곳곳에서 코로나19 확진자가 계속 발생하고 있다. 충남경찰청은 지난 9일 경찰청 A씨가 확진 판정을 받은 뒤 접촉한 4명이 추가로 확진됐다. 충남청에는 선별진료소가 마련돼 전체 직원을 대상으로 코로나19 진단검사가 진행 중이다.

이에 앞서 이달 초에는 서울 강서구 소재 서울경찰청 제8기동단에서 12명의 코로나19 확진자가 나왔다. 확진자는 모두 백신 접종을 완료했고, 최초 확진자 1명을 제외한 나머지는 모두 무증상인 것으로 전해졌다. 또 경기남부경찰청 고속도로순찰대에서도 한 지구대 소속 경찰관 9명이 확진되기도 했다.

상황이 이렇자 위드 코로나 정책과 별개로 각 시도경찰청별 방역 수칙을 강화하고 나섰다. 경기남부청은 이달 말까지 내부 직원들을 대상으로 '거리두기 4단계'에 준하는 방역 수칙 강화를 지시했다. 회식 등 사적 모임과 결혼식·장례식장 방문을 최대한 자제하고, 백화점·쇼핑몰 등 '3밀'(밀폐·밀접·밀집) 다중이용 시설 방문 자제, 필수업무 외 타 부서·관서 방문을 자제할 것을 당부했다. 아울러 부서별 주 2회 선제적 진단검사를 하는 방안도 제시됐다.

경찰관들의 돌파감염이 발생하는 이유는 백신 접종을 완료한 지 상당 시간이 지났기 때문으로 보인다. 경찰관은 사회 필수 접종 인력으로 분류돼 올해 4월부터 아스트라제네카(AZ) 백신 접종이 시작됐고, 7~8월께 2차 접종까지 마쳤다. 다만 접종완료 후 3~4개월이 지나 백신의 예방 효과 자체는 떨어졌을 가능성이 크다. 경찰은 앞서 1·2차 접종과 달리 추가 접종(부스터샷)의 경우 별도의 접종률 등을 파악하고 있지는 않지만, 적극적으로 현장 경찰관들의 추가 접종을 독려하겠다는 방침이다.

김창룡 경찰청장은 일선 경찰관서 방역 강화를 독려하고 나섰다. 지난 9일 경기 부천원미경찰서를 찾은 김 청장은 지구대 경찰관 및 경찰 단속팀과 함께 지하철 7호선 신중동역 일대 유흥시설 밀집지역을 점검하고, 지방자치단체 등 유관기관과의 협업을 통해 방역수칙이 현장에서 준수될 수 있도록 노력해줄 것을 당부했다. 이어 경찰서 민원실 등 대민접점부서의 자체 방역관리 실태도 살펴봤다.

김 청장은 "안전한 일상회복의 전제는 안정적인 치안 유지"라며 경찰관 감염으로 인한 치안공백 방지를 위해 경찰서별 철저한 방역관리와 개개인의 비상한 각오와 노력을 주문했다. 경찰청은 '현장 방역점검 계획'에 따라 이달 말까지 일선 현장 방역점검을 통해 방역 취약 요소에 대한 점검·보완을 진행할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr